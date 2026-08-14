Mento Canadian Dollar 今日价格

Mento Canadian Dollar (CADM) 今日实时价格为 $ 0.71259，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CADM 兑 USD 的汇率为 $ 0.71259 每 CADM。

Mento Canadian Dollar 目前市值在 $ 24,300 排名第 #-，流通供应量为 34.10K CADM。过去 24 小时内，CADM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.45，而历史最低价为 $ 0.349878。

短期表现方面，CADM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.33。

Mento Canadian Dollar（CADM）市场信息

市值 $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K 成交量（24H） $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 完全稀释市值 $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K 流通量 34.10K 34.10K 34.10K 总供应量 34,100.37098639488 34,100.37098639488 34,100.37098639488

Mento Canadian Dollar 的当前市值为 $ 24.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.33。CADM 的流通量为 34.10K，总供应量是 34100.37098639488，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.30K。