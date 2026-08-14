Mento British Pound 今日价格

Mento British Pound (GBPM) 今日实时价格为 $ 1.35，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GBPM 兑 USD 的汇率为 $ 1.35 每 GBPM。

Mento British Pound 目前市值在 $ 394,337 排名第 #-，流通供应量为 292.25K GBPM。过去 24 小时内，GBPM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.63，而历史最低价为 $ 0.628602。

短期表现方面，GBPM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.27%。过去一天，总交易量达到 $ 2.12K。

Mento British Pound（GBPM）市场信息

市值 $ 394.34K$ 394.34K $ 394.34K 成交量（24H） $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K 完全稀释市值 $ 394.34K$ 394.34K $ 394.34K 流通量 292.25K 292.25K 292.25K 总供应量 292,251.100146745 292,251.100146745 292,251.100146745

Mento British Pound 的当前市值为 $ 394.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.12K。GBPM 的流通量为 292.25K，总供应量是 292251.100146745，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 394.34K。