Mento Brazilian Real 今日价格

Mento Brazilian Real (BRLM) 今日实时价格为 $ 0.191991，过去 24 小时内变化了 0.62%。当前 BRLM 兑 USD 的汇率为 $ 0.191991 每 BRLM。

Mento Brazilian Real 目前市值在 $ 219,382 排名第 #-，流通供应量为 1.14M BRLM。过去 24 小时内，BRLM 的交易价格在 $ 0.191941（低点）和 $ 0.193319（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.239898，而历史最低价为 $ 0.088668。

短期表现方面，BRLM 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -1.45%。过去一天，总交易量达到 $ 1.86K。

Mento Brazilian Real（BRLM）市场信息

市值 $ 219.38K$ 219.38K $ 219.38K 成交量（24H） $ 1.86K$ 1.86K $ 1.86K 完全稀释市值 $ 219.38K$ 219.38K $ 219.38K 流通量 1.14M 1.14M 1.14M 总供应量 1,142,680.577977922 1,142,680.577977922 1,142,680.577977922

Mento Brazilian Real 的当前市值为 $ 219.38K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.86K。BRLM 的流通量为 1.14M，总供应量是 1142680.577977922，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 219.38K。