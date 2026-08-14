Mento Australian Dollar 今日价格

Mento Australian Dollar (AUDM) 今日实时价格为 $ 0.705524，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 AUDM 兑 USD 的汇率为 $ 0.705524 每 AUDM。

Mento Australian Dollar 目前市值在 $ 24,083 排名第 #-，流通供应量为 34.14K AUDM。过去 24 小时内，AUDM 的交易价格在 $ 0.705344（低点）和 $ 0.706134（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.038，而历史最低价为 $ 0.352067。

短期表现方面，AUDM 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +0.26%。过去一天，总交易量达到 $ 421.40。

Mento Australian Dollar（AUDM）市场信息

市值 $ 24.08K$ 24.08K $ 24.08K 成交量（24H） $ 421.40$ 421.40 $ 421.40 完全稀释市值 $ 24.08K$ 24.08K $ 24.08K 流通量 34.14K 34.14K 34.14K 总供应量 34,135.47741185894 34,135.47741185894 34,135.47741185894

Mento Australian Dollar 的当前市值为 $ 24.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 421.40。AUDM 的流通量为 34.14K，总供应量是 34135.47741185894，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.08K。