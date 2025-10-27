Memesis World（MEMS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.01219792 最低价 $ 0.00798364 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

Memesis World（MEMS）当前实时价格为 $0.01133386。过去 24 小时内，MEMS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MEMS 的历史最高价为 $ 0.01219792，历史最低价为 $ 0.00798364。

从短期表现来看，MEMS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Memesis World（MEMS）市场信息

市值 $ 5.89M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.33M 流通量 530.00M 总供应量 999,999,997.965014

Memesis World 的当前市值为 $ 5.89M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMS 的流通量为 530.00M，总供应量是 999999997.965014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.33M。