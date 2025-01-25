Memes vs Undead 价格 (MVU)
今天 Memes vs Undead (MVU) 的实时价格为 0.00405941 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MVU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Memes vs Undead 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 43.04 USD
- Memes vs Undead 当天价格变化为 -0.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Memes vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Memes vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010420343。
在过去60天内，Memes vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018539362。
在过去90天内，Memes vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004320470657326807。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.94%
|30天
|$ -0.0010420343
|-25.66%
|60天
|$ -0.0018539362
|-45.67%
|90天
|$ -0.004320470657326807
|-51.55%
Memes vs Undead 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.05%
-0.94%
-7.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MVU is the main token of Memes vs Undead, allows user exchange MVU to ME to play or access to special stakings.
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|1 MVU 兑换 AUD
A$0.0064138678
|1 MVU 兑换 GBP
￡0.003247528
|1 MVU 兑换 EUR
€0.0038564395
|1 MVU 兑换 USD
$0.00405941
|1 MVU 兑换 MYR
RM0.0177396217
|1 MVU 兑换 TRY
₺0.1447991547
|1 MVU 兑换 JPY
¥0.6320907311
|1 MVU 兑换 RUB
₽0.3993241617
|1 MVU 兑换 INR
₹0.3498805479
|1 MVU 兑换 IDR
Rp65.4743456723
|1 MVU 兑换 PHP
₱0.2367447912
|1 MVU 兑换 EGP
￡E.0.2041071348
|1 MVU 兑换 BRL
R$0.0238693308
|1 MVU 兑换 CAD
C$0.0058049563
|1 MVU 兑换 BDT
৳0.4952074259
|1 MVU 兑换 NGN
₦6.2741835019
|1 MVU 兑换 UAH
₴0.1701704672
|1 MVU 兑换 VES
Bs0.22732696
|1 MVU 兑换 PKR
Rs1.1316823198
|1 MVU 兑换 KZT
₸2.1033021033
|1 MVU 兑换 THB
฿0.1363149878
|1 MVU 兑换 TWD
NT$0.1326615188
|1 MVU 兑换 CHF
Fr0.003653469
|1 MVU 兑换 HKD
HK$0.0315822098
|1 MVU 兑换 MAD
.د.م0.0405129118