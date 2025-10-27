Memerot（MEMEROT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） +4.57% 漲跌幅（7D） +14.50% 漲跌幅（7D） +14.50%

Memerot（MEMEROT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MEMEROT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MEMEROT 的历史最高价为 $ 0.00109721，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MEMEROT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +4.57%，过去 7 天内累计变动为 +14.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Memerot（MEMEROT）市场信息

市值 $ 118.53K$ 118.53K $ 118.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 162.91K$ 162.91K $ 162.91K 流通量 727.60M 727.60M 727.60M 总供应量 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Memerot 的当前市值为 $ 118.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMEROT 的流通量为 727.60M，总供应量是 999985679.017029，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 162.91K。