Memeputer（MEMEPUTER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00178297 $ 0.00178297 $ 0.00178297 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00178297$ 0.00178297 $ 0.00178297 历史最高 $ 0.00205848$ 0.00205848 $ 0.00205848 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +36.42% 涨跌幅（1D） +23.83% 漲跌幅（7D） +72.40% 漲跌幅（7D） +72.40%

Memeputer（MEMEPUTER）当前实时价格为 $0.00146399。过去 24 小时内，MEMEPUTER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00178297 之间波动，市场活跃度显著。MEMEPUTER 的历史最高价为 $ 0.00205848，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MEMEPUTER 在过去 1 小时内的价格变动为 +36.42%，过去 24 小时内变动为 +23.83%，过去 7 天内累计变动为 +72.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Memeputer（MEMEPUTER）市场信息

市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 流通量 836.80M 836.80M 836.80M 总供应量 836,803,401.5766448 836,803,401.5766448 836,803,401.5766448

Memeputer 的当前市值为 $ 1.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMEPUTER 的流通量为 836.80M，总供应量是 836803401.5766448，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.29M。