MemeGames AI（MGAMES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0006232 $ 0.0006232 $ 0.0006232 24H最低价 $ 0.00069157 $ 0.00069157 $ 0.00069157 24H最高价 24H最低价 $ 0.0006232$ 0.0006232 $ 0.0006232 24H最高价 $ 0.00069157$ 0.00069157 $ 0.00069157 历史最高 $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 最低价 $ 0.00048718$ 0.00048718 $ 0.00048718 涨跌幅（1H） +1.08% 涨跌幅（1D） -3.48% 漲跌幅（7D） +3.81% 漲跌幅（7D） +3.81%

MemeGames AI（MGAMES）当前实时价格为 $0.00066237。过去 24 小时内，MGAMES 的交易价格在 $ 0.0006232 至 $ 0.00069157 之间波动，市场活跃度显著。MGAMES 的历史最高价为 $ 0.00726063，历史最低价为 $ 0.00048718。

从短期表现来看，MGAMES 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.08%，过去 24 小时内变动为 -3.48%，过去 7 天内累计变动为 +3.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MemeGames AI（MGAMES）市场信息

市值 $ 662.37K$ 662.37K $ 662.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 662.37K$ 662.37K $ 662.37K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MemeGames AI 的当前市值为 $ 662.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MGAMES 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 662.37K。