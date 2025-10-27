Memecoin Supercycle（SUPR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00449673$ 0.00449673 $ 0.00449673 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +2.99% 漲跌幅（7D） +2.99%

Memecoin Supercycle（SUPR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SUPR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SUPR 的历史最高价为 $ 0.00449673，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SUPR 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +2.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Memecoin Supercycle（SUPR）市场信息

市值 $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K 流通量 999.54M 999.54M 999.54M 总供应量 999,543,573.8874372 999,543,573.8874372 999,543,573.8874372

Memecoin Supercycle 的当前市值为 $ 9.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUPR 的流通量为 999.54M，总供应量是 999543573.8874372，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.09K。