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Meme Index 价格 (MEMEX)

USD

Meme Index (MEMEX) 实时价格图表

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$0.00229852$0.00229852
-17.60%(1D)

今天 Meme Index (MEMEX) 的价格

今天 Meme Index (MEMEX) 的实时价格为 0.00229805 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MEMEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meme Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Meme Index 当天价格变化为 -18.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Meme Index (MEMEX) 价格表现 USD

今天内，Meme Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000514405129212853
在过去30天内，Meme Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Meme Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Meme Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000514405129212853-18.29%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Meme Index (MEMEX) 价格分析

Meme Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0022386
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$ 0.00284577
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$ 0.00307205
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+0.21%

-18.29%

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Meme Index (MEMEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Meme Index (MEMEX)

Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations.

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Meme Index (MEMEX) 资源

官网

大家还在问：关于 Meme Index (MEMEX) 的其他问题

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MEMEX 兑换为当地货币

1 MEMEX 兑换 VND
58.92430005
1 MEMEX 兑换 AUD
A$0.0036538995
1 MEMEX 兑换 GBP
0.001746518
1 MEMEX 兑换 EUR
0.002022284
1 MEMEX 兑换 USD
$0.00229805
1 MEMEX 兑换 MYR
RM0.010157381
1 MEMEX 兑换 TRY
0.087463783
1 MEMEX 兑换 JPY
¥0.3297931555
1 MEMEX 兑换 RUB
0.191151799
1 MEMEX 兑换 INR
0.197540378
1 MEMEX 兑换 IDR
Rp38.300818013
1 MEMEX 兑换 KRW
3.2642651225
1 MEMEX 兑换 PHP
0.131402499
1 MEMEX 兑换 EGP
￡E.0.117844004
1 MEMEX 兑换 BRL
R$0.013466573
1 MEMEX 兑换 CAD
C$0.003171309
1 MEMEX 兑换 BDT
0.2786385625
1 MEMEX 兑换 NGN
3.653485851
1 MEMEX 兑换 UAH
0.0949324455
1 MEMEX 兑换 VES
Bs0.16316155
1 MEMEX 兑换 PKR
Rs0.6429714095
1 MEMEX 兑换 KZT
1.185150346
1 MEMEX 兑换 THB
฿0.0769157335
1 MEMEX 兑换 TWD
NT$0.0743878785
1 MEMEX 兑换 AED
د.إ0.0084338435
1 MEMEX 兑换 CHF
Fr0.0018614205
1 MEMEX 兑换 HKD
HK$0.0178098875
1 MEMEX 兑换 MAD
.د.م0.021325904
1 MEMEX 兑换 MXN
$0.046650415