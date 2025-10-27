Meme Alliance（MMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00213926 24H最高价 $ 0.00247207 历史最高 $ 0.073829 最低价 $ 0.0011163 涨跌幅（1H） +0.76% 涨跌幅（1D） +11.80% 漲跌幅（7D） -2.81%

Meme Alliance（MMA）当前实时价格为 $0.00245291。过去 24 小时内，MMA 的交易价格在 $ 0.00213926 至 $ 0.00247207 之间波动，市场活跃度显著。MMA 的历史最高价为 $ 0.073829，历史最低价为 $ 0.0011163。

从短期表现来看，MMA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +11.80%，过去 7 天内累计变动为 -2.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Meme Alliance（MMA）市场信息

市值 $ 209.15K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 244.78K 流通量 85.44M 总供应量 100,000,000.0

Meme Alliance 的当前市值为 $ 209.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MMA 的流通量为 85.44M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 244.78K。