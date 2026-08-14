Meme AI Coin 今日价格

Meme AI Coin (MEMEAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MEMEAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEMEAI。

Meme AI Coin 目前市值在 $ 42,162 排名第 #-，流通供应量为 728.04M MEMEAI。过去 24 小时内，MEMEAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03751266，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEMEAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.91%。过去一天，总交易量达到 --。

Meme AI Coin（MEMEAI）市场信息

市值 $ 42.16K$ 42.16K $ 42.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 47.65K$ 47.65K $ 47.65K 流通量 728.04M 728.04M 728.04M 总供应量 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

Meme AI Coin 的当前市值为 $ 42.16K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEMEAI 的流通量为 728.04M，总供应量是 884817551.0640714，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.65K。