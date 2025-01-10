Membrane 价格 (MBRN)

USD

Membrane (MBRN) 实时价格图表

$0.01523002
$0.01523002$0.01523002
+1.50%(1D)

今天 Membrane (MBRN) 的价格

今天 Membrane (MBRN) 的实时价格为 0.01523002 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MBRN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Membrane 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 124.26 USD
- Membrane 当天价格变化为 +1.58%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Membrane (MBRN) 价格表现 USD

今天内，Membrane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023757
在过去30天内，Membrane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054980798
在过去60天内，Membrane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023986565
在过去90天内，Membrane 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001142475831682477

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023757+1.58%
30天$ -0.0054980798-36.10%
60天$ +0.0023986565+15.75%
90天$ -0.001142475831682477-6.97%

Membrane (MBRN) 价格分析

Membrane 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01478104
$ 0.01478104$ 0.01478104

$ 0.01562214
$ 0.01562214$ 0.01562214

$ 0.36429
$ 0.36429$ 0.36429

+0.63%

+1.58%

+13.24%

Membrane (MBRN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 124.26
$ 124.26$ 124.26

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什么是Membrane (MBRN)

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Membrane (MBRN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Membrane (MBRN) 的其他问题

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MBRN 兑换为当地货币

1 MBRN 兑换 AUD
A$0.0246726324
1 MBRN 兑换 GBP
0.0123363162
1 MBRN 兑换 EUR
0.0147731194
1 MBRN 兑换 USD
$0.01523002
1 MBRN 兑换 MYR
RM0.0683827898
1 MBRN 兑换 TRY
0.5392950082
1 MBRN 兑换 JPY
¥2.4074092614
1 MBRN 兑换 RUB
1.557269545
1 MBRN 兑换 INR
1.311304722
1 MBRN 兑换 IDR
Rp245.6454494806
1 MBRN 兑换 PHP
0.8930883728
1 MBRN 兑换 EGP
￡E.0.7700298112
1 MBRN 兑换 BRL
R$0.092903122
1 MBRN 兑换 CAD
C$0.0217789286
1 MBRN 兑换 BDT
1.8577578396
1 MBRN 兑换 NGN
23.6123184076
1 MBRN 兑换 UAH
0.6439252456
1 MBRN 兑换 VES
Bs0.80719106
1 MBRN 兑换 PKR
Rs4.2411036694
1 MBRN 兑换 KZT
8.036881554
1 MBRN 兑换 THB
฿0.5281770936
1 MBRN 兑换 TWD
NT$0.5035044612
1 MBRN 兑换 CHF
Fr0.0138593182
1 MBRN 兑换 HKD
HK$0.1184895556
1 MBRN 兑换 MAD
.د.م0.1529094008