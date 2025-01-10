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Meld Gold 价格 (MCAU)

USD

Meld Gold (MCAU) 实时价格图表

$98.58
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0.00%(1D)

今天 Meld Gold (MCAU) 的价格

今天 Meld Gold (MCAU) 的实时价格为 98.58 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MCAU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meld Gold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 287.98 USD
- Meld Gold 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Meld Gold (MCAU) 价格表现 USD

今天内，Meld Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00011523788686
在过去30天内，Meld Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.8798166620
在过去60天内，Meld Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +33.8199391800
在过去90天内，Meld Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00011523788686--
30天$ +22.8798166620+23.21%
60天$ +33.8199391800+34.31%
90天$ 0--

Meld Gold (MCAU) 价格分析

Meld Gold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 77.45
$ 77.45$ 77.45

$ 99.18
$ 99.18$ 99.18

$ 106.92
$ 106.92$ 106.92

-0.47%

--

-2.40%

Meld Gold (MCAU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 287.98
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什么是Meld Gold (MCAU)

Meld are gold industry specialists. We are streamlining the gold supply chain and making gold investment accessible for every investor.

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Meld Gold (MCAU) 资源

官网

大家还在问：关于 Meld Gold (MCAU) 的其他问题

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MCAU 兑换为当地货币

1 MCAU 兑换 AUD
A$159.6996
1 MCAU 兑换 GBP
79.8498
1 MCAU 兑换 EUR
95.6226
1 MCAU 兑换 USD
$98.58
1 MCAU 兑换 MYR
RM442.6242
1 MCAU 兑换 TRY
3,490.7178
1 MCAU 兑换 JPY
¥15,582.5406
1 MCAU 兑换 RUB
10,079.805
1 MCAU 兑换 INR
8,487.738
1 MCAU 兑换 IDR
Rp1,589,999.7774
1 MCAU 兑换 PHP
5,780.7312
1 MCAU 兑换 EGP
￡E.4,984.2048
1 MCAU 兑换 BRL
R$601.338
1 MCAU 兑换 CAD
C$140.9694
1 MCAU 兑换 BDT
12,024.7884
1 MCAU 兑换 NGN
152,836.4604
1 MCAU 兑换 UAH
4,167.9624
1 MCAU 兑换 VES
Bs5,224.74
1 MCAU 兑换 PKR
Rs27,451.5726
1 MCAU 兑换 KZT
52,020.666
1 MCAU 兑换 THB
฿3,418.7544
1 MCAU 兑换 TWD
NT$3,259.0548
1 MCAU 兑换 CHF
Fr89.7078
1 MCAU 兑换 HKD
HK$766.9524
1 MCAU 兑换 MAD
.د.م989.7432