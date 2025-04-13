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Megaton Finance 价格 (MEGA)

USD

Megaton Finance (MEGA) 实时价格图表

$0.02007167
$0.02007167$0.02007167
+3.60%(1D)

今天 Megaton Finance (MEGA) 的价格

今天 Megaton Finance (MEGA) 的实时价格为 0.02007167 USD。目前其市值为 $ 519.22K USD。MEGA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Megaton Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Megaton Finance 当天价格变化为 +3.61%
- 其循环供应量为 25.87M USD

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Megaton Finance (MEGA) 价格表现 USD

今天内，Megaton Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00069918
在过去30天内，Megaton Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036435761
在过去60天内，Megaton Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089468927
在过去90天内，Megaton Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02464490745731487

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00069918+3.61%
30天$ -0.0036435761-18.15%
60天$ -0.0089468927-44.57%
90天$ -0.02464490745731487-55.11%

Megaton Finance (MEGA) 价格分析

Megaton Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01929566
$ 0.01929566$ 0.01929566

$ 0.02010706
$ 0.02010706$ 0.02010706

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

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+3.61%

-5.50%

Megaton Finance (MEGA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 519.22K
$ 519.22K$ 519.22K

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25.87M
25.87M 25.87M

什么是Megaton Finance (MEGA)

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Megaton Finance (MEGA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Megaton Finance (MEGA) 的其他问题

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MEGA 兑换为当地货币

1 MEGA 兑换 VND
514.65769047
1 MEGA 兑换 AUD
A$0.0319139553
1 MEGA 兑换 GBP
0.0152544692
1 MEGA 兑换 EUR
0.0176630696
1 MEGA 兑换 USD
$0.02007167
1 MEGA 兑换 MYR
RM0.0887167814
1 MEGA 兑换 TRY
0.7639277602
1 MEGA 兑换 JPY
¥2.8804853617
1 MEGA 兑换 RUB
1.6695615106
1 MEGA 兑换 INR
1.7253607532
1 MEGA 兑换 IDR
Rp334.5276995222
1 MEGA 兑换 KRW
28.5108036515
1 MEGA 兑换 PHP
1.1476980906
1 MEGA 兑换 EGP
￡E.1.0292752376
1 MEGA 兑换 BRL
R$0.1176199862
1 MEGA 兑换 CAD
C$0.0276989046
1 MEGA 兑换 BDT
2.4336899875
1 MEGA 兑换 NGN
31.9103423994
1 MEGA 兑换 UAH
0.8291606877
1 MEGA 兑换 VES
Bs1.42508857
1 MEGA 兑换 PKR
Rs5.6158525493
1 MEGA 兑换 KZT
10.3513616524
1 MEGA 兑换 THB
฿0.6717987949
1 MEGA 兑换 TWD
NT$0.6497199579
1 MEGA 兑换 AED
د.إ0.0736630289
1 MEGA 兑换 CHF
Fr0.0162580527
1 MEGA 兑换 HKD
HK$0.1555554425
1 MEGA 兑换 MAD
.د.م0.1862650976
1 MEGA 兑换 MXN
$0.407454901