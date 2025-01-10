Meerkat Shares 价格 (MSHARE)
今天 Meerkat Shares (MSHARE) 的实时价格为 0.340273 USD。目前其市值为 $ 27.40K USD。MSHARE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meerkat Shares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 43.77 USD
- Meerkat Shares 当天价格变化为 +2.93%
- 其循环供应量为 80.52K USD
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今天内，Meerkat Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00970098。
在过去30天内，Meerkat Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0368239357。
在过去60天内，Meerkat Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2356807019。
在过去90天内，Meerkat Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3081006424645706。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00970098
|+2.93%
|30天
|$ -0.0368239357
|-10.82%
|60天
|$ -0.2356807019
|-69.26%
|90天
|$ -0.3081006424645706
|-47.51%
Meerkat Shares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.85%
+2.93%
-5.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
"MSHARE is a part of Mad Meerkat Finance and is a token that helps SVN maintain its peg to MMF. MSHARE holders are rewarded with SVN during periods of network expansion. See https://mmfinance.gitbook.io/savanna-finance/protocol/tokens"
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|1 MSHARE 兑换 AUD
A$0.54783953
|1 MSHARE 兑换 GBP
￡0.27562113
|1 MSHARE 兑换 EUR
€0.33006481
|1 MSHARE 兑换 USD
$0.340273
|1 MSHARE 兑换 MYR
RM1.52782577
|1 MSHARE 兑换 TRY
₺12.05246966
|1 MSHARE 兑换 JPY
¥53.7971613
|1 MSHARE 兑换 RUB
₽34.56833407
|1 MSHARE 兑换 INR
₹29.263478
|1 MSHARE 兑换 IDR
Rp5,488.27342519
|1 MSHARE 兑换 PHP
₱19.90256777
|1 MSHARE 兑换 EGP
￡E.17.20420288
|1 MSHARE 兑换 BRL
R$2.06205438
|1 MSHARE 兑换 CAD
C$0.48999312
|1 MSHARE 兑换 BDT
৳41.50650054
|1 MSHARE 兑换 NGN
₦526.73579854
|1 MSHARE 兑换 UAH
₴14.42417247
|1 MSHARE 兑换 VES
Bs18.034469
|1 MSHARE 兑换 PKR
Rs94.88852878
|1 MSHARE 兑换 KZT
₸178.90193248
|1 MSHARE 兑换 THB
฿11.77684853
|1 MSHARE 兑换 TWD
NT$11.21539808
|1 MSHARE 兑换 CHF
Fr0.30964843
|1 MSHARE 兑换 HKD
HK$2.64732394
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.د.م3.42314638