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Meeds DAO 价格 (MEED)

USD

Meeds DAO (MEED) 实时价格图表

$1.059
$1.059$1.059
+2.70%(1D)

今天 Meeds DAO (MEED) 的价格

今天 Meeds DAO (MEED) 的实时价格为 1.059 USD。目前其市值为 $ 20.70M USD。MEED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meeds DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.18K USD
- Meeds DAO 当天价格变化为 +2.71%
- 其循环供应量为 19.56M USD

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Meeds DAO (MEED) 价格表现 USD

今天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02794367
在过去30天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.4615349404
在过去60天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.0650557964
在过去90天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.84789278842811583

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02794367+2.71%
30天$ +2.4615349404+232.44%
60天$ +4.0650557964+383.86%
90天$ +0.84789278842811583+401.64%

Meeds DAO (MEED) 价格分析

Meeds DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

-0.66%

+2.71%

+148.15%

Meeds DAO (MEED) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 20.70M
$ 20.70M$ 20.70M

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

19.56M
19.56M 19.56M

什么是Meeds DAO (MEED)

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Meeds DAO (MEED) 资源

官网

大家还在问：关于 Meeds DAO (MEED) 的其他问题

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MEED 兑换为当地货币

1 MEED 兑换 AUD
A$1.6944
1 MEED 兑换 GBP
0.8472
1 MEED 兑换 EUR
1.01664
1 MEED 兑换 USD
$1.059
1 MEED 兑换 MYR
RM4.73373
1 MEED 兑换 TRY
37.39329
1 MEED 兑换 JPY
¥166.4748
1 MEED 兑换 RUB
118.06791
1 MEED 兑换 INR
90.80925
1 MEED 兑换 IDR
Rp17,080.64277
1 MEED 兑换 PHP
61.34787
1 MEED 兑换 EGP
￡E.53.75484
1 MEED 兑换 BRL
R$6.54462
1 MEED 兑换 CAD
C$1.52496
1 MEED 兑换 BDT
126.5505
1 MEED 兑换 NGN
1,639.31082
1 MEED 兑换 UAH
44.54154
1 MEED 兑换 VES
Bs54.009
1 MEED 兑换 PKR
Rs294.98445
1 MEED 兑换 KZT
555.90087
1 MEED 兑换 THB
฿36.30252
1 MEED 兑换 TWD
NT$34.81992
1 MEED 兑换 CHF
Fr0.9531
1 MEED 兑换 HKD
HK$8.22843
1 MEED 兑换 MAD
.د.م10.6959