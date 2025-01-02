Meeds DAO 价格 (MEED)
今天 Meeds DAO (MEED) 的实时价格为 1.059 USD。目前其市值为 $ 20.70M USD。MEED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meeds DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.18K USD
- Meeds DAO 当天价格变化为 +2.71%
- 其循环供应量为 19.56M USD
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今天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02794367。
在过去30天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.4615349404。
在过去60天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.0650557964。
在过去90天内，Meeds DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.84789278842811583。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02794367
|+2.71%
|30天
|$ +2.4615349404
|+232.44%
|60天
|$ +4.0650557964
|+383.86%
|90天
|$ +0.84789278842811583
|+401.64%
Meeds DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.66%
+2.71%
+148.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MEED 兑换 AUD
A$1.6944
|1 MEED 兑换 GBP
￡0.8472
|1 MEED 兑换 EUR
€1.01664
|1 MEED 兑换 USD
$1.059
|1 MEED 兑换 MYR
RM4.73373
|1 MEED 兑换 TRY
₺37.39329
|1 MEED 兑换 JPY
¥166.4748
|1 MEED 兑换 RUB
₽118.06791
|1 MEED 兑换 INR
₹90.80925
|1 MEED 兑换 IDR
Rp17,080.64277
|1 MEED 兑换 PHP
₱61.34787
|1 MEED 兑换 EGP
￡E.53.75484
|1 MEED 兑换 BRL
R$6.54462
|1 MEED 兑换 CAD
C$1.52496
|1 MEED 兑换 BDT
৳126.5505
|1 MEED 兑换 NGN
₦1,639.31082
|1 MEED 兑换 UAH
₴44.54154
|1 MEED 兑换 VES
Bs54.009
|1 MEED 兑换 PKR
Rs294.98445
|1 MEED 兑换 KZT
₸555.90087
|1 MEED 兑换 THB
฿36.30252
|1 MEED 兑换 TWD
NT$34.81992
|1 MEED 兑换 CHF
Fr0.9531
|1 MEED 兑换 HKD
HK$8.22843
|1 MEED 兑换 MAD
.د.م10.6959