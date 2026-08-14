Medtronic xStock 今日价格

Medtronic xStock (MDTX) 今日实时价格为 $ 89.64，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MDTX 兑 USD 的汇率为 $ 89.64 每 MDTX。

Medtronic xStock 目前市值在 $ 175,964 排名第 #-，流通供应量为 1.96K MDTX。过去 24 小时内，MDTX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,388.97，而历史最低价为 $ 73.95。

短期表现方面，MDTX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.69%。过去一天，总交易量达到 $ 5.23。

Medtronic xStock（MDTX）市场信息

市值 $ 175.96K$ 175.96K $ 175.96K 成交量（24H） $ 5.23$ 5.23 $ 5.23 完全稀释市值 $ 92.59M$ 92.59M $ 92.59M 流通量 1.96K 1.96K 1.96K 总供应量 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

Medtronic xStock 的当前市值为 $ 175.96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.23。MDTX 的流通量为 1.96K，总供应量是 1032926.707528602，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.59M。