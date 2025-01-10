Meditoc 价格 (MDTI)
今天 Meditoc (MDTI) 的实时价格为 0.052184 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MDTI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meditoc 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.95K USD
- Meditoc 当天价格变化为 -2.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Meditoc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00144200699294901。
在过去30天内，Meditoc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0232197352。
在过去60天内，Meditoc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0181680526。
在过去90天内，Meditoc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01521012177460352。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00144200699294901
|-2.68%
|30天
|$ -0.0232197352
|-44.49%
|60天
|$ -0.0181680526
|-34.81%
|90天
|$ -0.01521012177460352
|-22.56%
Meditoc 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
-2.68%
-18.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The MEDITOC token is a cryptocurrency with the greatest benefits for those who come for beauty/medical tourism purposes because it is available without cross-border boundaries. All payments are made with internal points, and MEDITOC tokens earned as rewards through activities can be converted into points to feel a discount at a better price than when reusing medical services. Starting with the medical tourism market, it will develop into a cryptocurrency that provides discount services in various industries.
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|1 MDTI 兑换 AUD
A$0.08453808
|1 MDTI 兑换 GBP
￡0.04226904
|1 MDTI 兑换 EUR
€0.05061848
|1 MDTI 兑换 USD
$0.052184
|1 MDTI 兑换 MYR
RM0.23430616
|1 MDTI 兑换 TRY
₺1.84783544
|1 MDTI 兑换 JPY
¥8.24872488
|1 MDTI 兑换 RUB
₽5.335814
|1 MDTI 兑换 INR
₹4.4930424
|1 MDTI 兑换 IDR
Rp841.67730152
|1 MDTI 兑换 PHP
₱3.06006976
|1 MDTI 兑换 EGP
￡E.2.63842304
|1 MDTI 兑换 BRL
R$0.3183224
|1 MDTI 兑换 CAD
C$0.07462312
|1 MDTI 兑换 BDT
৳6.36540432
|1 MDTI 兑换 NGN
₦80.90502992
|1 MDTI 兑换 UAH
₴2.20633952
|1 MDTI 兑换 VES
Bs2.765752
|1 MDTI 兑换 PKR
Rs14.53167848
|1 MDTI 兑换 KZT
₸27.5374968
|1 MDTI 兑换 THB
฿1.80974112
|1 MDTI 兑换 TWD
NT$1.72520304
|1 MDTI 兑换 CHF
Fr0.04748744
|1 MDTI 兑换 HKD
HK$0.40599152
|1 MDTI 兑换 MAD
.د.م0.52392736