Medical Intelligence（MEDI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.08104 $ 0.08104 $ 0.08104 24H最低价 $ 0.084521 $ 0.084521 $ 0.084521 24H最高价 24H最低价 $ 0.08104$ 0.08104 $ 0.08104 24H最高价 $ 0.084521$ 0.084521 $ 0.084521 历史最高 $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 最低价 $ 0.08104$ 0.08104 $ 0.08104 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） +2.13% 漲跌幅（7D） -8.66% 漲跌幅（7D） -8.66%

Medical Intelligence（MEDI）当前实时价格为 $0.083844。过去 24 小时内，MEDI 的交易价格在 $ 0.08104 至 $ 0.084521 之间波动，市场活跃度显著。MEDI 的历史最高价为 $ 0.267655，历史最低价为 $ 0.08104。

从短期表现来看，MEDI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +2.13%，过去 7 天内累计变动为 -8.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Medical Intelligence（MEDI）市场信息

市值 $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Medical Intelligence 的当前市值为 $ 8.39M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEDI 的流通量为 100.00M，总供应量是 99999980.62769，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.39M。