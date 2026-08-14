Media Licensing Token 今日价格

Media Licensing Token (MLT) 今日实时价格为 $ 0.00133132，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 MLT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00133132 每 MLT。

Media Licensing Token 目前市值在 $ 266,286 排名第 #-，流通供应量为 146.40M MLT。过去 24 小时内，MLT 的交易价格在 $ 0.00128363（低点）和 $ 0.00133501（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.728855，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MLT 在过去一小时内波动了 +3.26%，过去7 天内波动了 +8.14%。过去一天，总交易量达到 $ 666.80。

Media Licensing Token（MLT）市场信息

市值 $ 266.29K$ 266.29K $ 266.29K 成交量（24H） $ 666.80$ 666.80 $ 666.80 完全稀释市值 $ 266.29K$ 266.29K $ 266.29K 流通量 146.40M 146.40M 146.40M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Media Licensing Token 的当前市值为 $ 266.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 666.80。MLT 的流通量为 146.40M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 266.29K。