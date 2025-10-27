MechaOs（MECHA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00189496 24H最低价 $ 0.00237419 24H最高价 历史最高 $ 0.01286063 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.56% 涨跌幅（1D） +21.30% 漲跌幅（7D） +141.80%

MechaOs（MECHA）当前实时价格为 $0.00237627。过去 24 小时内，MECHA 的交易价格在 $ 0.00189496 至 $ 0.00237419 之间波动，市场活跃度显著。MECHA 的历史最高价为 $ 0.01286063，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MECHA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.56%，过去 24 小时内变动为 +21.30%，过去 7 天内累计变动为 +141.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MechaOs（MECHA）市场信息

市值 $ 237.52K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 237.52K 流通量 100.00M 总供应量 100,000,000.0

MechaOs 的当前市值为 $ 237.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MECHA 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 237.52K。