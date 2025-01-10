Mechanium 价格 ($MECHA)
今天 Mechanium ($MECHA) 的实时价格为 0.00459586 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$MECHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mechanium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.04 USD
- Mechanium 当天价格变化为 +0.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Mechanium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Mechanium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008154760。
在过去60天内，Mechanium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016224930。
在过去90天内，Mechanium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005477434992609222。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.03%
|30天
|$ -0.0008154760
|-17.74%
|60天
|$ -0.0016224930
|-35.30%
|90天
|$ -0.005477434992609222
|-54.37%
Mechanium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.03%
-16.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MechaChain is a 3D play-to-earn video game about robot combat and space conquest. Each robot, called “Mecha”, is a collection of NFT composed of robot parts, which can be purchased online with the game cryptocurrency called Mechanium, Ethereum, or by card. These parts once assembled give birth to a robot in a PvP fighting video game.
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|1 $MECHA 兑换 AUD
A$0.0074452932
|1 $MECHA 兑换 GBP
￡0.0037226466
|1 $MECHA 兑换 EUR
€0.0044579842
|1 $MECHA 兑换 USD
$0.00459586
|1 $MECHA 兑换 MYR
RM0.0206354114
|1 $MECHA 兑换 TRY
₺0.1627394026
|1 $MECHA 兑换 JPY
¥0.7264675902
|1 $MECHA 兑换 RUB
₽0.469926685
|1 $MECHA 兑换 INR
₹0.395703546
|1 $MECHA 兑换 IDR
Rp74.1267638158
|1 $MECHA 兑换 PHP
₱0.2695012304
|1 $MECHA 兑换 EGP
￡E.0.2323666816
|1 $MECHA 兑换 BRL
R$0.028034746
|1 $MECHA 兑换 CAD
C$0.0065720798
|1 $MECHA 兑换 BDT
৳0.5606030028
|1 $MECHA 兑换 NGN
₦7.1253294268
|1 $MECHA 兑换 UAH
₴0.1943129608
|1 $MECHA 兑换 VES
Bs0.24358058
|1 $MECHA 兑换 PKR
Rs1.2798091342
|1 $MECHA 兑换 KZT
₸2.425235322
|1 $MECHA 兑换 THB
฿0.1593844248
|1 $MECHA 兑换 TWD
NT$0.1519391316
|1 $MECHA 兑换 CHF
Fr0.0041822326
|1 $MECHA 兑换 HKD
HK$0.0357557908
|1 $MECHA 兑换 MAD
.د.م0.0461424344