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Mead 价格 (MEAD)

USD

Mead (MEAD) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Mead (MEAD) 的价格

今天 Mead (MEAD) 的实时价格为 1.004 USD。目前其市值为 $ 727.63K USD。MEAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mead 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Mead 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 711.68K USD

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Mead (MEAD) 价格表现 USD

今天内，Mead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Mead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Mead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Mead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
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Mead (MEAD) 价格分析

Mead 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Mead (MEAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 727.63K
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711.68K
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什么是Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

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Mead (MEAD) 资源

官网

Mead（MEAD）代币经济

了解 Mead（MEAD）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MEAD 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Mead (MEAD) 的其他问题

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MEAD 兑换为当地货币

1 MEAD 兑换 VND
26,420.26
1 MEAD 兑换 AUD
A$1.52608
1 MEAD 兑换 GBP
0.73292
1 MEAD 兑换 EUR
0.86344
1 MEAD 兑换 USD
$1.004
1 MEAD 兑换 MYR
RM4.25696
1 MEAD 兑换 TRY
39.53752
1 MEAD 兑换 JPY
¥145.16836
1 MEAD 兑换 RUB
78.7136
1 MEAD 兑换 INR
86.595
1 MEAD 兑换 IDR
Rp16,459.01376
1 MEAD 兑换 KRW
1,369.707
1 MEAD 兑换 PHP
56.96696
1 MEAD 兑换 EGP
￡E.50.31044
1 MEAD 兑换 BRL
R$5.51196
1 MEAD 兑换 CAD
C$1.3554
1 MEAD 兑换 BDT
122.72896
1 MEAD 兑换 NGN
1,551.77236
1 MEAD 兑换 UAH
41.69612
1 MEAD 兑换 VES
Bs102.408
1 MEAD 兑换 PKR
Rs284.3328
1 MEAD 兑换 KZT
514.6002
1 MEAD 兑换 THB
฿32.64004
1 MEAD 兑换 TWD
NT$29.59792
1 MEAD 兑换 AED
د.إ3.68468
1 MEAD 兑换 CHF
Fr0.81324
1 MEAD 兑换 HKD
HK$7.87136
1 MEAD 兑换 MAD
.د.م9.1364
1 MEAD 兑换 MXN
$19.00572