ME GUSTA（MEGUSTA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00006721 $ 0.00006721 $ 0.00006721 24H最低价 $ 0.00008681 $ 0.00008681 $ 0.00008681 24H最高价 24H最低价 $ 0.00006721$ 0.00006721 $ 0.00006721 24H最高价 $ 0.00008681$ 0.00008681 $ 0.00008681 历史最高 $ 0.00066165$ 0.00066165 $ 0.00066165 最低价 $ 0.00006036$ 0.00006036 $ 0.00006036 涨跌幅（1H） +0.46% 涨跌幅（1D） +28.76% 漲跌幅（7D） +23.31% 漲跌幅（7D） +23.31%

ME GUSTA（MEGUSTA）当前实时价格为 $0.00008682。过去 24 小时内，MEGUSTA 的交易价格在 $ 0.00006721 至 $ 0.00008681 之间波动，市场活跃度显著。MEGUSTA 的历史最高价为 $ 0.00066165，历史最低价为 $ 0.00006036。

从短期表现来看，MEGUSTA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 +28.76%，过去 7 天内累计变动为 +23.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ME GUSTA（MEGUSTA）市场信息

市值 $ 86.61K$ 86.61K $ 86.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 86.61K$ 86.61K $ 86.61K 流通量 997.68M 997.68M 997.68M 总供应量 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

ME GUSTA 的当前市值为 $ 86.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEGUSTA 的流通量为 997.68M，总供应量是 997681917.632939，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.61K。