MBD Financials 今日价格

MBD Financials (MBD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MBD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MBD。

MBD Financials 目前市值在 $ 12,554.18 排名第 #-，流通供应量为 25.95B MBD。过去 24 小时内，MBD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01405084，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MBD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

MBD Financials（MBD）市场信息

市值 $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K 流通量 25.95B 25.95B 25.95B 总供应量 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

MBD Financials 的当前市值为 $ 12.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MBD 的流通量为 25.95B，总供应量是 40000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.18K。