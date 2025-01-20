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Maximus Pool Party 价格 (PARTY)

USD

Maximus Pool Party (PARTY) 实时价格图表

$0.0037939
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-7.10%(1D)

今天 Maximus Pool Party (PARTY) 的价格

今天 Maximus Pool Party (PARTY) 的实时价格为 0.0037939 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PARTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maximus Pool Party 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 68.06 USD
- Maximus Pool Party 当天价格变化为 -7.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Maximus Pool Party (PARTY) 价格表现 USD

今天内，Maximus Pool Party 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000293896317365165
在过去30天内，Maximus Pool Party 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011952636
在过去60天内，Maximus Pool Party 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015107002
在过去90天内，Maximus Pool Party 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000507246961929526

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000293896317365165-7.18%
30天$ -0.0011952636-31.50%
60天$ -0.0015107002-39.81%
90天$ -0.000507246961929526-11.79%

Maximus Pool Party (PARTY) 价格分析

Maximus Pool Party 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00352618
$ 0.00352618$ 0.00352618

$ 0.0040878
$ 0.0040878$ 0.0040878

$ 0.02134073
$ 0.02134073$ 0.02134073

-0.52%

-7.18%

+3.58%

Maximus Pool Party (PARTY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 68.06
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什么是Maximus Pool Party (PARTY)

Pool Party is a community-owned, trustless platform empowering people and communities to launch their own trustless HEX stake pools.

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Maximus Pool Party (PARTY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Maximus Pool Party (PARTY) 的其他问题

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PARTY 兑换为当地货币

1 PARTY 兑换 AUD
A$0.006108179
1 PARTY 兑换 GBP
0.003110998
1 PARTY 兑换 EUR
0.003680083
1 PARTY 兑换 USD
$0.0037939
1 PARTY 兑换 MYR
RM0.01707255
1 PARTY 兑换 TRY
0.134417877
1 PARTY 兑换 JPY
¥0.592872753
1 PARTY 兑换 RUB
0.388722994
1 PARTY 兑换 INR
0.328475862
1 PARTY 兑换 IDR
Rp62.195072016
1 PARTY 兑换 PHP
0.222132845
1 PARTY 兑换 EGP
￡E.0.190529658
1 PARTY 兑换 BRL
R$0.02314279
1 PARTY 兑换 CAD
C$0.005463216
1 PARTY 兑换 BDT
0.46095885
1 PARTY 兑换 NGN
5.909492457
1 PARTY 兑换 UAH
0.159761129
1 PARTY 兑换 VES
Bs0.2048706
1 PARTY 兑换 PKR
Rs1.057663442
1 PARTY 兑换 KZT
2.013726242
1 PARTY 兑换 THB
฿0.131003367
1 PARTY 兑换 TWD
NT$0.124781371
1 PARTY 兑换 CHF
Fr0.003452449
1 PARTY 兑换 HKD
HK$0.029516542
1 PARTY 兑换 MAD
.د.م0.038090756