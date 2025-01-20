Maximus LUCKY 价格 (LUCKY)
今天 Maximus LUCKY (LUCKY) 的实时价格为 0.01820127 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LUCKY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maximus LUCKY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.01 USD
- Maximus LUCKY 当天价格变化为 +22.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Maximus LUCKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00334265。
在过去30天内，Maximus LUCKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039009871。
在过去60天内，Maximus LUCKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0046912626。
在过去90天内，Maximus LUCKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004820060539220913。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00334265
|+22.50%
|30天
|$ -0.0039009871
|-21.43%
|60天
|$ -0.0046912626
|-25.77%
|90天
|$ +0.004820060539220913
|+36.02%
Maximus LUCKY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.85%
+22.50%
+32.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Liquid staking token for pooled 7-year HEX stake
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|1 LUCKY 兑换 AUD
A$0.0293040447
|1 LUCKY 兑换 GBP
￡0.0149250414
|1 LUCKY 兑换 EUR
€0.0176552319
|1 LUCKY 兑换 USD
$0.01820127
|1 LUCKY 兑换 MYR
RM0.081905715
|1 LUCKY 兑换 TRY
₺0.6448709961
|1 LUCKY 兑换 JPY
¥2.8443124629
|1 LUCKY 兑换 RUB
₽1.8649021242
|1 LUCKY 兑换 INR
₹1.5758659566
|1 LUCKY 兑换 IDR
Rp298.3814276688
|1 LUCKY 兑换 PHP
₱1.0656843585
|1 LUCKY 兑换 EGP
￡E.0.9140677794
|1 LUCKY 兑换 BRL
R$0.111027747
|1 LUCKY 兑换 CAD
C$0.0262098288
|1 LUCKY 兑换 BDT
৳2.211454305
|1 LUCKY 兑换 NGN
₦28.3508441901
|1 LUCKY 兑换 UAH
₴0.7664554797
|1 LUCKY 兑换 VES
Bs0.98286858
|1 LUCKY 兑换 PKR
Rs5.0741500506
|1 LUCKY 兑换 KZT
₸9.6608700906
|1 LUCKY 兑换 THB
฿0.6284898531
|1 LUCKY 兑换 TWD
NT$0.5986397703
|1 LUCKY 兑换 CHF
Fr0.0165631557
|1 LUCKY 兑换 HKD
HK$0.1416058806
|1 LUCKY 兑换 MAD
.د.م0.1827407508