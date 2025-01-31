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Maximus BASE 价格 (BASE)

USD

Maximus BASE (BASE) 实时价格图表

$0.01457989
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-3.90%(1D)

今天 Maximus BASE (BASE) 的价格

今天 Maximus BASE (BASE) 的实时价格为 0.01457333 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BASE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maximus BASE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 728.51 USD
- Maximus BASE 当天价格变化为 -3.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Maximus BASE (BASE) 价格表现 USD

今天内，Maximus BASE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00060715055419423
在过去30天内，Maximus BASE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001896383
在过去60天内，Maximus BASE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064835477
在过去90天内，Maximus BASE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000967155374355076

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00060715055419423-3.99%
30天$ -0.0001896383-1.30%
60天$ -0.0064835477-44.48%
90天$ -0.000967155374355076-6.22%

Maximus BASE (BASE) 价格分析

Maximus BASE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01430392
$ 0.01430392$ 0.01430392

$ 0.01536977
$ 0.01536977$ 0.01536977

$ 0.127976
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+0.07%

-3.99%

-7.00%

Maximus BASE (BASE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 728.51
$ 728.51$ 728.51

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什么是Maximus BASE (BASE)

Liquid staking token for pooled 1-year HEX stake

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Maximus BASE (BASE) 资源

官网

大家还在问：关于 Maximus BASE (BASE) 的其他问题

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BASE 兑换为当地货币

1 BASE 兑换 AUD
A$0.023317328
1 BASE 兑换 GBP
0.011658664
1 BASE 兑换 EUR
0.0139903968
1 BASE 兑换 USD
$0.01457333
1 BASE 兑换 MYR
RM0.0648513185
1 BASE 兑换 TRY
0.5225996138
1 BASE 兑换 JPY
¥2.2540569511
1 BASE 兑换 RUB
1.4271662069
1 BASE 兑换 INR
1.2626333112
1 BASE 兑换 IDR
Rp238.9070109552
1 BASE 兑换 PHP
0.8515196719
1 BASE 兑换 EGP
￡E.0.7318726326
1 BASE 兑换 BRL
R$0.0855454471
1 BASE 兑换 CAD
C$0.0209855952
1 BASE 兑换 BDT
1.7776547934
1 BASE 兑换 NGN
22.5243931147
1 BASE 兑换 UAH
0.6090194607
1 BASE 兑换 VES
Bs0.83067981
1 BASE 兑换 PKR
Rs4.0639188038
1 BASE 兑换 KZT
7.5626838702
1 BASE 兑换 THB
฿0.4898096213
1 BASE 兑换 TWD
NT$0.4797540236
1 BASE 兑换 CHF
Fr0.0132617303
1 BASE 兑换 HKD
HK$0.1135262407
1 BASE 兑换 MAD
.د.م0.1461704999