Maxi Doge（MAXI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00078157 $ 0.00078157 $ 0.00078157 24H最低价 $ 0.00408084 $ 0.00408084 $ 0.00408084 24H最高价 24H最低价 $ 0.00078157$ 0.00078157 $ 0.00078157 24H最高价 $ 0.00408084$ 0.00408084 $ 0.00408084 历史最高 $ 0.03628111$ 0.03628111 $ 0.03628111 最低价 $ 0.00078629$ 0.00078629 $ 0.00078629 涨跌幅（1H） -28.74% 涨跌幅（1D） -73.05% 漲跌幅（7D） -- 漲跌幅（7D） --

Maxi Doge（MAXI）当前实时价格为 $0.00086165。过去 24 小时内，MAXI 的交易价格在 $ 0.00078157 至 $ 0.00408084 之间波动，市场活跃度显著。MAXI 的历史最高价为 $ 0.03628111，历史最低价为 $ 0.00078629。

从短期表现来看，MAXI 在过去 1 小时内的价格变动为 -28.74%，过去 24 小时内变动为 -73.05%，过去 7 天内累计变动为 --。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Maxi Doge（MAXI）市场信息

市值 $ 794.71K$ 794.71K $ 794.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 794.71K$ 794.71K $ 794.71K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Maxi Doge 的当前市值为 $ 794.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAXI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 794.71K。