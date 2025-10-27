maxBTC（MAXBTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 111,862
24H最高价 $ 116,009
历史最高 $ 172,696
最低价 $ 48,063
涨跌幅（1H） +0.25%
涨跌幅（1D） +3.52%
漲跌幅（7D） +5.98%

maxBTC（MAXBTC）当前实时价格为 $115,833。过去 24 小时内，MAXBTC 的交易价格在 $ 111,862 至 $ 116,009 之间波动，市场活跃度显著。MAXBTC 的历史最高价为 $ 172,696，历史最低价为 $ 48,063。

从短期表现来看，MAXBTC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.25%，过去 24 小时内变动为 +3.52%，过去 7 天内累计变动为 +5.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

maxBTC（MAXBTC）市场信息

市值 $ 231.52K
成交量（24H） ----
完全稀释市值 $ 231.52K
流通量 2.00
总供应量 2.0

maxBTC 的当前市值为 $ 231.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAXBTC 的流通量为 2.00，总供应量是 2.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 231.52K。