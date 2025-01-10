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Matsuri Shiba Inu 价格 (MSHIBA)

USD

Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 实时价格图表

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-10.20%(1D)

今天 Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 的价格

今天 Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 4.66K USD。MSHIBA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Matsuri Shiba Inu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 143.07 USD
- Matsuri Shiba Inu 当天价格变化为 -10.21%
- 其循环供应量为 91.23T USD

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Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 价格表现 USD

今天内，Matsuri Shiba Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Matsuri Shiba Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Matsuri Shiba Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Matsuri Shiba Inu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-10.21%
30天$ 0+6.50%
60天$ 0+42.25%
90天$ 0--

Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 价格分析

Matsuri Shiba Inu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-10.21%

-14.02%

Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.66K
$ 4.66K$ 4.66K

$ 143.07
$ 143.07$ 143.07

91.23T
91.23T 91.23T

什么是Matsuri Shiba Inu (MSHIBA)

What makes your project unique? Matsuri was born from japan because the festival in japan is called Matsuri so we introduce matsuri with the biggest famous mascot Shiba inu . our goal is to be the official mascot of Shiba Inu.

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Matsuri Shiba Inu (MSHIBA) 资源

官网

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