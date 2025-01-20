Matrixdock Gold 价格 (XAUM)
今天 Matrixdock Gold (XAUM) 的实时价格为 2,702.37 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XAUM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Matrixdock Gold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 90.80 USD
- Matrixdock Gold 当天价格变化为 +0.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 XAUM兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 XAUM 价格信息的首选平台。
今天内，Matrixdock Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.67。
在过去30天内，Matrixdock Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +64.6142071740。
在过去60天内，Matrixdock Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Matrixdock Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2.67
|+0.10%
|30天
|$ +64.6142071740
|+2.39%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Matrixdock Gold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
+0.10%
+0.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 XAUM 兑换 AUD
A$4,350.8157
|1 XAUM 兑换 GBP
￡2,215.9434
|1 XAUM 兑换 EUR
€2,621.2989
|1 XAUM 兑换 USD
$2,702.37
|1 XAUM 兑换 MYR
RM12,160.665
|1 XAUM 兑换 TRY
₺95,744.9691
|1 XAUM 兑换 JPY
¥422,299.3599
|1 XAUM 兑换 RUB
₽276,884.8302
|1 XAUM 兑换 INR
₹233,971.1946
|1 XAUM 兑换 IDR
Rp44,301,140.4528
|1 XAUM 兑换 PHP
₱158,223.7635
|1 XAUM 兑换 EGP
￡E.135,713.0214
|1 XAUM 兑换 BRL
R$16,484.457
|1 XAUM 兑换 CAD
C$3,891.4128
|1 XAUM 兑换 BDT
৳328,337.955
|1 XAUM 兑换 NGN
₦4,209,292.5831
|1 XAUM 兑换 UAH
₴113,796.8007
|1 XAUM 兑换 VES
Bs145,927.98
|1 XAUM 兑换 PKR
Rs753,366.7086
|1 XAUM 兑换 KZT
₸1,434,363.9486
|1 XAUM 兑换 THB
฿93,312.8361
|1 XAUM 兑换 TWD
NT$88,880.9493
|1 XAUM 兑换 CHF
Fr2,459.1567
|1 XAUM 兑换 HKD
HK$21,024.4386
|1 XAUM 兑换 MAD
.د.م27,131.7948