Matr1x（MAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00837153 24H最高价 $ 0.00918647 历史最高 $ 0.474276 最低价 $ 0.00723278 涨跌幅（1H） +3.98% 涨跌幅（1D） +5.21% 漲跌幅（7D） +5.64%

Matr1x（MAX）当前实时价格为 $0.00897502。过去 24 小时内，MAX 的交易价格在 $ 0.00837153 至 $ 0.00918647 之间波动，市场活跃度显著。MAX 的历史最高价为 $ 0.474276，历史最低价为 $ 0.00723278。

从短期表现来看，MAX 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.98%，过去 24 小时内变动为 +5.21%，过去 7 天内累计变动为 +5.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Matr1x（MAX）市场信息

市值 $ 1.36M 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 7.18M 流通量 151.35M 总供应量 800,000,000.0

Matr1x 的当前市值为 $ 1.36M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAX 的流通量为 151.35M，总供应量是 800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.18M。