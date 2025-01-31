Matic DAI Stablecoin 价格 (DAI-MATIC)
今天 Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 的实时价格为 1.028 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAI-MATIC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Matic DAI Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.25K USD
- Matic DAI Stablecoin 当天价格变化为 +2.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.026026。
在过去30天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0391071760。
在过去60天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0334556432。
在过去90天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0348476278769546。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.026026
|+2.60%
|30天
|$ +0.0391071760
|+3.80%
|60天
|$ +0.0334556432
|+3.25%
|90天
|$ +0.0348476278769546
|+3.51%
Matic DAI Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.18%
+2.60%
+1.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DAI-m is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
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|1 DAI-MATIC 兑换 AUD
A$1.6448
|1 DAI-MATIC 兑换 GBP
￡0.8224
|1 DAI-MATIC 兑换 EUR
€0.98688
|1 DAI-MATIC 兑换 USD
$1.028
|1 DAI-MATIC 兑换 MYR
RM4.5746
|1 DAI-MATIC 兑换 TRY
₺36.86408
|1 DAI-MATIC 兑换 JPY
¥159.00076
|1 DAI-MATIC 兑换 RUB
₽100.67204
|1 DAI-MATIC 兑换 INR
₹89.06592
|1 DAI-MATIC 兑换 IDR
Rp16,852.45632
|1 DAI-MATIC 兑换 PHP
₱60.06604
|1 DAI-MATIC 兑换 EGP
￡E.51.62616
|1 DAI-MATIC 兑换 BRL
R$6.03436
|1 DAI-MATIC 兑换 CAD
C$1.48032
|1 DAI-MATIC 兑换 BDT
৳125.39544
|1 DAI-MATIC 兑换 NGN
₦1,588.86652
|1 DAI-MATIC 兑换 UAH
₴42.96012
|1 DAI-MATIC 兑换 VES
Bs58.596
|1 DAI-MATIC 兑换 PKR
Rs286.66808
|1 DAI-MATIC 兑换 KZT
₸533.47032
|1 DAI-MATIC 兑换 THB
฿34.55108
|1 DAI-MATIC 兑换 TWD
NT$33.84176
|1 DAI-MATIC 兑换 CHF
Fr0.93548
|1 DAI-MATIC 兑换 HKD
HK$8.00812
|1 DAI-MATIC 兑换 MAD
.د.م10.31084