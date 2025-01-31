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Matic DAI Stablecoin 价格 (DAI-MATIC)

USD

Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 实时价格图表

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+2.50%(1D)

今天 Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 的价格

今天 Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 的实时价格为 1.028 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAI-MATIC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Matic DAI Stablecoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.25K USD
- Matic DAI Stablecoin 当天价格变化为 +2.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 价格表现 USD

今天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.026026
在过去30天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0391071760
在过去60天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0334556432
在过去90天内，Matic DAI Stablecoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0348476278769546

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.026026+2.60%
30天$ +0.0391071760+3.80%
60天$ +0.0334556432+3.25%
90天$ +0.0348476278769546+3.51%

Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 价格分析

Matic DAI Stablecoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.96717
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$ 1.031
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$ 1.28
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+2.18%

+2.60%

+1.44%

Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 5.25K
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什么是Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

DAI-m is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.

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Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 资源

官网

大家还在问：关于 Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) 的其他问题

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DAI-MATIC 兑换为当地货币

1 DAI-MATIC 兑换 AUD
A$1.6448
1 DAI-MATIC 兑换 GBP
0.8224
1 DAI-MATIC 兑换 EUR
0.98688
1 DAI-MATIC 兑换 USD
$1.028
1 DAI-MATIC 兑换 MYR
RM4.5746
1 DAI-MATIC 兑换 TRY
36.86408
1 DAI-MATIC 兑换 JPY
¥159.00076
1 DAI-MATIC 兑换 RUB
100.67204
1 DAI-MATIC 兑换 INR
89.06592
1 DAI-MATIC 兑换 IDR
Rp16,852.45632
1 DAI-MATIC 兑换 PHP
60.06604
1 DAI-MATIC 兑换 EGP
￡E.51.62616
1 DAI-MATIC 兑换 BRL
R$6.03436
1 DAI-MATIC 兑换 CAD
C$1.48032
1 DAI-MATIC 兑换 BDT
125.39544
1 DAI-MATIC 兑换 NGN
1,588.86652
1 DAI-MATIC 兑换 UAH
42.96012
1 DAI-MATIC 兑换 VES
Bs58.596
1 DAI-MATIC 兑换 PKR
Rs286.66808
1 DAI-MATIC 兑换 KZT
533.47032
1 DAI-MATIC 兑换 THB
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1 DAI-MATIC 兑换 TWD
NT$33.84176
1 DAI-MATIC 兑换 CHF
Fr0.93548
1 DAI-MATIC 兑换 HKD
HK$8.00812
1 DAI-MATIC 兑换 MAD
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