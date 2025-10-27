Mastercard xStock（MAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 572.3 $ 572.3 $ 572.3 24H最低价 $ 572.34 $ 572.34 $ 572.34 24H最高价 24H最低价 $ 572.3$ 572.3 $ 572.3 24H最高价 $ 572.34$ 572.34 $ 572.34 历史最高 $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 最低价 $ 543.11$ 543.11 $ 543.11 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +1.80% 漲跌幅（7D） +1.80%

Mastercard xStock（MAX）当前实时价格为 $572.3。过去 24 小时内，MAX 的交易价格在 $ 572.3 至 $ 572.34 之间波动，市场活跃度显著。MAX 的历史最高价为 $ 616.08，历史最低价为 $ 543.11。

从短期表现来看，MAX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 +1.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mastercard xStock（MAX）市场信息

市值 $ 168.62K$ 168.62K $ 168.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.05M$ 12.05M $ 12.05M 流通量 294.64 294.64 294.64 总供应量 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

Mastercard xStock 的当前市值为 $ 168.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAX 的流通量为 294.64，总供应量是 21049.98943252，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.05M。