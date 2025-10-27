Massa Bridged BTC（WBTC.E）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 108,569 24H最高价 $ 111,349 历史最高 $ 212,430 最低价 $ 95,551 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） -0.25% 漲跌幅（7D） +1.37%

Massa Bridged BTC（WBTC.E）当前实时价格为 $109,712。过去 24 小时内，WBTC.E 的交易价格在 $ 108,569 至 $ 111,349 之间波动，市场活跃度显著。WBTC.E 的历史最高价为 $ 212,430，历史最低价为 $ 95,551。

从短期表现来看，WBTC.E 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 -0.25%，过去 7 天内累计变动为 +1.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Massa Bridged BTC（WBTC.E）市场信息

市值 $ 21.94K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 21.94K 流通量 0.20 总供应量 0.2

Massa Bridged BTC 的当前市值为 $ 21.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WBTC.E 的流通量为 0.20，总供应量是 0.2，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.94K。