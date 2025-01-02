MASQ 价格 (MASQ)
今天 MASQ (MASQ) 的实时价格为 0.144517 USD。目前其市值为 $ 4.97M USD。MASQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
MASQ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.12K USD
- MASQ 当天价格变化为 +4.42%
- 其循环供应量为 34.38M USD
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今天内，MASQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00611304。
在过去30天内，MASQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0471214008。
在过去60天内，MASQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0074967615。
在过去90天内，MASQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06495804478587095。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00611304
|+4.42%
|30天
|$ -0.0471214008
|-32.60%
|60天
|$ -0.0074967615
|-5.18%
|90天
|$ -0.06495804478587095
|-31.00%
MASQ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.34%
+4.42%
-3.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MASQ is a complete open source ecosystem for internet freedom
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|1 MASQ 兑换 AUD
A$0.2312272
|1 MASQ 兑换 GBP
￡0.1156136
|1 MASQ 兑换 EUR
€0.13873632
|1 MASQ 兑换 USD
$0.144517
|1 MASQ 兑换 MYR
RM0.64599099
|1 MASQ 兑换 TRY
₺5.10289527
|1 MASQ 兑换 JPY
¥22.7180724
|1 MASQ 兑换 RUB
₽16.1136455
|1 MASQ 兑换 INR
₹12.39233275
|1 MASQ 兑换 IDR
Rp2,330.91902851
|1 MASQ 兑换 PHP
₱8.37331498
|1 MASQ 兑换 EGP
￡E.7.33857326
|1 MASQ 兑换 BRL
R$0.89311506
|1 MASQ 兑换 CAD
C$0.20810448
|1 MASQ 兑换 BDT
৳17.2697815
|1 MASQ 兑换 NGN
₦223.70942566
|1 MASQ 兑换 UAH
₴6.07838502
|1 MASQ 兑换 VES
Bs7.370367
|1 MASQ 兑换 PKR
Rs40.25521035
|1 MASQ 兑换 KZT
₸75.86130881
|1 MASQ 兑换 THB
฿4.95404276
|1 MASQ 兑换 TWD
NT$4.75171896
|1 MASQ 兑换 CHF
Fr0.1300653
|1 MASQ 兑换 HKD
HK$1.12289709
|1 MASQ 兑换 MAD
.د.م1.4596217