mascot of the trenches（RUG）价格信息 (USD)

mascot of the trenches（RUG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RUG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RUG 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RUG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.74%，过去 24 小时内变动为 -2.17%，过去 7 天内累计变动为 +19.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

mascot of the trenches（RUG）市场信息

市值 $ 169.53K$ 169.53K $ 169.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 169.53K$ 169.53K $ 169.53K 流通量 999.11M 999.11M 999.11M 总供应量 999,111,769.302115 999,111,769.302115 999,111,769.302115

mascot of the trenches 的当前市值为 $ 169.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUG 的流通量为 999.11M，总供应量是 999111769.302115，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.53K。