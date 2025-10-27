Marvin The Robot（MARVIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00514255 $ 0.00514255 $ 0.00514255 24H最低价 $ 0.00537316 $ 0.00537316 $ 0.00537316 24H最高价 24H最低价 $ 0.00514255$ 0.00514255 $ 0.00514255 24H最高价 $ 0.00537316$ 0.00537316 $ 0.00537316 历史最高 $ 0.00637845$ 0.00637845 $ 0.00637845 最低价 $ 0.00493127$ 0.00493127 $ 0.00493127 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +3.66% 漲跌幅（7D） +3.26% 漲跌幅（7D） +3.26%

Marvin The Robot（MARVIN）当前实时价格为 $0.00536879。过去 24 小时内，MARVIN 的交易价格在 $ 0.00514255 至 $ 0.00537316 之间波动，市场活跃度显著。MARVIN 的历史最高价为 $ 0.00637845，历史最低价为 $ 0.00493127。

从短期表现来看，MARVIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +3.66%，过去 7 天内累计变动为 +3.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Marvin The Robot（MARVIN）市场信息

市值 $ 42.67K$ 42.67K $ 42.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50.85K$ 50.85K $ 50.85K 流通量 7.95M 7.95M 7.95M 总供应量 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Marvin The Robot 的当前市值为 $ 42.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARVIN 的流通量为 7.95M，总供应量是 9472220.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.85K。