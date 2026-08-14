Marvell xStock 今日价格

Marvell xStock (MRVLX) 今日实时价格为 $ 223.7，过去 24 小时内变化了 1.34%。当前 MRVLX 兑 USD 的汇率为 $ 223.7 每 MRVLX。

Marvell xStock 目前市值在 $ 5,229,195 排名第 #-，流通供应量为 23.38K MRVLX。过去 24 小时内，MRVLX 的交易价格在 $ 217.64（低点）和 $ 231.08（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 346.24，而历史最低价为 $ 70.79。

短期表现方面，MRVLX 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +4.39%。过去一天，总交易量达到 $ 13.27K。

Marvell xStock（MRVLX）市场信息

市值 $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M 成交量（24H） $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K 完全稀释市值 $ 220.71M$ 220.71M $ 220.71M 流通量 23.38K 23.38K 23.38K 总供应量 986,614.9760013529 986,614.9760013529 986,614.9760013529

Marvell xStock 的当前市值为 $ 5.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.27K。MRVLX 的流通量为 23.38K，总供应量是 986614.9760013529，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 220.71M。