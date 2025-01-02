MarsDAO 价格 (MDAO)
今天 MarsDAO (MDAO) 的实时价格为 0.05788 USD。目前其市值为 $ 4.54M USD。MDAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
MarsDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 96.16K USD
- MarsDAO 当天价格变化为 +3.21%
- 其循环供应量为 78.51M USD
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今天内，MarsDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00180026。
在过去30天内，MarsDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072874740。
在过去60天内，MarsDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0099334582。
在过去90天内，MarsDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02077346190183654。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00180026
|+3.21%
|30天
|$ -0.0072874740
|-12.59%
|60天
|$ -0.0099334582
|-17.16%
|90天
|$ -0.02077346190183654
|-26.41%
MarsDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+3.21%
-5.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main tasks: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing 3. Solve the inflation issue with the MarsDAO deflationary model
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|1 MDAO 兑换 AUD
A$0.092608
|1 MDAO 兑换 GBP
￡0.046304
|1 MDAO 兑换 EUR
€0.0555648
|1 MDAO 兑换 USD
$0.05788
|1 MDAO 兑换 MYR
RM0.2587236
|1 MDAO 兑换 TRY
₺2.0437428
|1 MDAO 兑换 JPY
¥9.098736
|1 MDAO 兑换 RUB
₽6.45362
|1 MDAO 兑换 INR
₹4.96321
|1 MDAO 兑换 IDR
Rp933.5482564
|1 MDAO 兑换 PHP
₱3.3535672
|1 MDAO 兑换 EGP
￡E.2.9391464
|1 MDAO 兑换 BRL
R$0.3576984
|1 MDAO 兑换 CAD
C$0.0833472
|1 MDAO 兑换 BDT
৳6.91666
|1 MDAO 兑换 NGN
₦89.5970824
|1 MDAO 兑换 UAH
₴2.4344328
|1 MDAO 兑换 VES
Bs2.95188
|1 MDAO 兑换 PKR
Rs16.122474
|1 MDAO 兑换 KZT
₸30.3829484
|1 MDAO 兑换 THB
฿1.9841264
|1 MDAO 兑换 TWD
NT$1.9030944
|1 MDAO 兑换 CHF
Fr0.052092
|1 MDAO 兑换 HKD
HK$0.4497276
|1 MDAO 兑换 MAD
.د.م0.584588