Mars Battle（SHOOT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00004403 $ 0.00004403 $ 0.00004403 24H最低价 $ 0.00004524 $ 0.00004524 $ 0.00004524 24H最高价 24H最低价 $ 0.00004403$ 0.00004403 $ 0.00004403 24H最高价 $ 0.00004524$ 0.00004524 $ 0.00004524 历史最高 $ 0.02317302$ 0.02317302 $ 0.02317302 最低价 $ 0.00003425$ 0.00003425 $ 0.00003425 涨跌幅（1H） -0.25% 涨跌幅（1D） -0.70% 漲跌幅（7D） -3.16% 漲跌幅（7D） -3.16%

Mars Battle（SHOOT）当前实时价格为 $0.0000443。过去 24 小时内，SHOOT 的交易价格在 $ 0.00004403 至 $ 0.00004524 之间波动，市场活跃度显著。SHOOT 的历史最高价为 $ 0.02317302，历史最低价为 $ 0.00003425。

从短期表现来看，SHOOT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.25%，过去 24 小时内变动为 -0.70%，过去 7 天内累计变动为 -3.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mars Battle（SHOOT）市场信息

市值 $ 5.37K$ 5.37K $ 5.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 44.31K$ 44.31K $ 44.31K 流通量 121.10M 121.10M 121.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mars Battle 的当前市值为 $ 5.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHOOT 的流通量为 121.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.31K。