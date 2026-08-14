Markhor The Goat 今日价格

Markhor The Goat (MARKHOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.24%。当前 MARKHOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MARKHOR。

Markhor The Goat 目前市值在 $ 47,873 排名第 #-，流通供应量为 100.00T MARKHOR。过去 24 小时内，MARKHOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MARKHOR 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 +2.11%。过去一天，总交易量达到 --。

Markhor The Goat（MARKHOR）市场信息

市值 $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K 流通量 100.00T 100.00T 100.00T 总供应量 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Markhor The Goat 的当前市值为 $ 47.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARKHOR 的流通量为 100.00T，总供应量是 100000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.87K。