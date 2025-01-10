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MarketRaker AI 价格 (RAKER)

USD

MarketRaker AI (RAKER) 实时价格图表

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+4.40%(1D)

今天 MarketRaker AI (RAKER) 的价格

今天 MarketRaker AI (RAKER) 的实时价格为 0.01991784 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RAKER 兑换 USD 的价格为实时更新。
MarketRaker AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 89.53 USD
- MarketRaker AI 当天价格变化为 +4.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MarketRaker AI (RAKER) 价格表现 USD

今天内，MarketRaker AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008449
在过去30天内，MarketRaker AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042421951
在过去60天内，MarketRaker AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001761454
在过去90天内，MarketRaker AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.006554996168311484

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0008449+4.43%
30天$ -0.0042421951-21.29%
60天$ +0.0001761454+0.88%
90天$ +0.006554996168311484+49.05%

MarketRaker AI (RAKER) 价格分析

MarketRaker AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01907294
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$ 0.02101854
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$ 0.305731
$ 0.305731$ 0.305731

+0.13%

+4.43%

-35.78%

MarketRaker AI (RAKER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 89.53
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什么是MarketRaker AI (RAKER)

MarketRaker AI is a cutting-edge AI trading tool designed to assist traders and investors in analyzing market trends and making informed investment decisions.

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MarketRaker AI (RAKER) 资源

白皮书
官网

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RAKER 兑换为当地货币

1 RAKER 兑换 AUD
A$0.0322669008
1 RAKER 兑换 GBP
0.0161334504
1 RAKER 兑换 EUR
0.0193203048
1 RAKER 兑换 USD
$0.01991784
1 RAKER 兑换 MYR
RM0.0894311016
1 RAKER 兑换 TRY
0.7052907144
1 RAKER 兑换 JPY
¥3.146022828
1 RAKER 兑换 RUB
2.03659914
1 RAKER 兑换 INR
1.714926024
1 RAKER 兑换 IDR
Rp321.2554388952
1 RAKER 兑换 PHP
1.1679821376
1 RAKER 兑换 EGP
￡E.1.0070459904
1 RAKER 兑换 BRL
R$0.121498824
1 RAKER 兑换 CAD
C$0.0284825112
1 RAKER 兑换 BDT
2.4295781232
1 RAKER 兑换 NGN
30.8802207792
1 RAKER 兑换 UAH
0.8421262752
1 RAKER 兑换 VES
Bs1.05564552
1 RAKER 兑换 PKR
Rs5.5465209048
1 RAKER 兑换 KZT
10.510644168
1 RAKER 兑换 THB
฿0.6907506912
1 RAKER 兑换 TWD
NT$0.6584837904
1 RAKER 兑换 CHF
Fr0.0181252344
1 RAKER 兑换 HKD
HK$0.1549607952
1 RAKER 兑换 MAD
.د.م0.1999751136