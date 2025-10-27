Market Maverick（LUIGI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00145787 $ 0.00150377 24H最低价 $ 0.00145787 24H最高价 $ 0.00150377 历史最高 $ 0.163593 最低价 $ 0.00108121 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.55% 漲跌幅（7D） +2.48%

Market Maverick（LUIGI）当前实时价格为 $0.00149653。过去 24 小时内，LUIGI 的交易价格在 $ 0.00145787 至 $ 0.00150377 之间波动，市场活跃度显著。LUIGI 的历史最高价为 $ 0.163593，历史最低价为 $ 0.00108121。

从短期表现来看，LUIGI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.55%，过去 7 天内累计变动为 +2.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Market Maverick（LUIGI）市场信息

市值 $ 31.43K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 31.43K 流通量 21.00M 总供应量 21,000,000.0

Market Maverick 的当前市值为 $ 31.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LUIGI 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.43K。