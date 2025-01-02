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Market Making Pro 价格 (MMPRO)

USD

Market Making Pro (MMPRO) 实时价格图表

$0.01738563
$0.01738563$0.01738563
-13.10%(1D)

今天 Market Making Pro (MMPRO) 的价格

今天 Market Making Pro (MMPRO) 的实时价格为 0.01739238 USD。目前其市值为 $ 1.60M USD。MMPRO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Market Making Pro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.69K USD
- Market Making Pro 当天价格变化为 -13.07%
- 其循环供应量为 92.08M USD

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Market Making Pro (MMPRO) 价格表现 USD

今天内，Market Making Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00261518563447624
在过去30天内，Market Making Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029495615
在过去60天内，Market Making Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131322295
在过去90天内，Market Making Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06072812425951571

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00261518563447624-13.07%
30天$ -0.0029495615-16.95%
60天$ -0.0131322295-75.50%
90天$ -0.06072812425951571-77.73%

Market Making Pro (MMPRO) 价格分析

Market Making Pro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01723896
$ 0.01723896$ 0.01723896

$ 0.02008749
$ 0.02008749$ 0.02008749

$ 0.824202
$ 0.824202$ 0.824202

+0.14%

-13.07%

-16.84%

Market Making Pro (MMPRO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 69.69K
$ 69.69K$ 69.69K

92.08M
92.08M 92.08M

什么是Market Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

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Market Making Pro (MMPRO) 资源

官网

大家还在问：关于 Market Making Pro (MMPRO) 的其他问题

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MMPRO 兑换为当地货币

1 MMPRO 兑换 AUD
A$0.027827808
1 MMPRO 兑换 GBP
0.013913904
1 MMPRO 兑换 EUR
0.0166966848
1 MMPRO 兑换 USD
$0.01739238
1 MMPRO 兑换 MYR
RM0.0777439386
1 MMPRO 兑换 TRY
0.6141249378
1 MMPRO 兑换 JPY
¥2.734082136
1 MMPRO 兑换 RUB
1.93925037
1 MMPRO 兑换 INR
1.491396585
1 MMPRO 兑换 IDR
Rp280.5222187914
1 MMPRO 兑换 PHP
1.0077144972
1 MMPRO 兑换 EGP
￡E.0.8831850564
1 MMPRO 兑换 BRL
R$0.1074849084
1 MMPRO 兑换 CAD
C$0.0250450272
1 MMPRO 兑换 BDT
2.07838941
1 MMPRO 兑换 NGN
26.9230563924
1 MMPRO 兑换 UAH
0.7315235028
1 MMPRO 兑换 VES
Bs0.88701138
1 MMPRO 兑换 PKR
Rs4.844647449
1 MMPRO 兑换 KZT
9.1297820334
1 MMPRO 兑换 THB
฿0.5962107864
1 MMPRO 兑换 TWD
NT$0.5718614544
1 MMPRO 兑换 CHF
Fr0.015653142
1 MMPRO 兑换 HKD
HK$0.1351387926
1 MMPRO 兑换 MAD
.د.م0.175663038