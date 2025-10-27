Marine Moguls（MOGUL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 39.1 $ 39.1 $ 39.1 24H最低价 $ 44.03 $ 44.03 $ 44.03 24H最高价 24H最低价 $ 39.1$ 39.1 $ 39.1 24H最高价 $ 44.03$ 44.03 $ 44.03 历史最高 $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 最低价 $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +3.27% 漲跌幅（7D） -0.29% 漲跌幅（7D） -0.29%

Marine Moguls（MOGUL）当前实时价格为 $41.99。过去 24 小时内，MOGUL 的交易价格在 $ 39.1 至 $ 44.03 之间波动，市场活跃度显著。MOGUL 的历史最高价为 $ 910.54，历史最低价为 $ 32.47。

从短期表现来看，MOGUL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +3.27%，过去 7 天内累计变动为 -0.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Marine Moguls（MOGUL）市场信息

市值 $ 113.63K$ 113.63K $ 113.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 418.29K$ 418.29K $ 418.29K 流通量 2.71K 2.71K 2.71K 总供应量 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Marine Moguls 的当前市值为 $ 113.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOGUL 的流通量为 2.71K，总供应量是 9962.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 418.29K。