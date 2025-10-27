Marcus（MARCUS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000476 24H最低价 $ 0.00000496 24H最高价 历史最高 $ 0.00045812 最低价 $ 0.0000046 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） +3.00% 漲跌幅（7D） -0.55%

Marcus（MARCUS）当前实时价格为 $0.00000495。过去 24 小时内，MARCUS 的交易价格在 $ 0.00000476 至 $ 0.00000496 之间波动，市场活跃度显著。MARCUS 的历史最高价为 $ 0.00045812，历史最低价为 $ 0.0000046。

从短期表现来看，MARCUS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 +3.00%，过去 7 天内累计变动为 -0.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Marcus（MARCUS）市场信息

市值 $ 4.92K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 4.92K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Marcus 的当前市值为 $ 4.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARCUS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.92K。